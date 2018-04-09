Сборная США впервые с 2003 года выиграла Кубок мира по вольной борьбе

Сборная США стала победителем Кубка мира по вольной борьбе, который проходил 7-8 апреля в Айова-Сити. Серебряные медали завоевали азербайджанские борцы, уступившие американцам в финале со счётом 4:6. Бронза — у сборной Японии.

Участия в турнире не приняли сборные России и Ирана. Россиянам не дали виз для поездки в США. Сложности с попаданием на чемпионат мира возникли и у иранцев. По регламенту участие в турнире должны были принимать восемь сильнейших сборных мира.

Американцы впервые с 2003 года выиграли Кубок мира. Руководство Федерации борьбы России призвало больше не проводить крупных турниров в США из-за сложностей с получением виз.

Вольная борьба. Кубок мира 7-8 апреля. Айова-Сити (США)

1. США 2. Азербайджан 3. Япония 4. Куба 5. Грузия 6. Монголия 7. Казахстан 8. Индия.