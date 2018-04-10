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Трехкратная паралимпийская чемпионка Румянцева претендует на звание спортсменки месяца
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Трехкратная паралимпийская чемпионка Румянцева претендует на звание спортсменки месяца 

ТАСС 10 апреля 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 10 апреля. Трехкратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне в классе «стоя» Екатерина Румянцева претендует на звание лучшей спортсменки в марте по версии Международного паралимпийского комитета (МПК). Открытое голосование проходит на сайте МПК.
На Паралимпийских играх в Пхёнчхане, которые прошли с 9 по 18 марта, Румянцева завоевала золото в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км. Также в ее активе серебро в биатлонной гонке на 12,5 км и лыжной гонке на 5 км.
Помимо Румянцевой, на звание лучшей спортсменки месяца претендуют немка Андреа Эскау, выигравшая на Паралимпиаде две биатлонные гонки в классе «сидя», двукратная паралимпийская чемпионка в сноуборд-кроссе Бибиан Ментель— Спее из Нидерландов, четырехкратная паралимпийская чемпионка в горных лыжах среди спортсменов с нарушениями зрения словачка Хенриета Фаркасова, двукратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках в классе «сидя» Оксана Мастерс из США.
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