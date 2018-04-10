Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин в 2019 году может пройти в России

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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский объявил о том, что Россия подаст заявку на проведение заключительных этапов Кубка мира сезона-2018/19 среди женщин в городах Чайковский и Нижний Тагил. "Сейчас нашими основными конкурентами являются норвежцы, которые жестко выступают против нашей идеи и будут бороться за этот этан. Но мы надеемся на победу нашей заявки, которая позволит провести этап Кубка мира среди женщин в марте 2019 года с переездом из Нижнего Тагила в Чайковский", — цитирует Дубровского газета «Известия» Данная ситуация будет обсуждаться на заедании исполкома Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС), которое пройдет 13 апреля в Цюрихе.