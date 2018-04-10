Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин должен пройти в Нижнем Тагиле

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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский сообщил, что этап Кубка мира сезона-2018/19 среди женщин должен пройти в Нижнем Тагиле. По его словам, нет никаких предпосылок для того, чтобы соревнования были перенесены на территорию другой страны. "Он внесен в календарь 2018 года. Причем мы этот календарь верстали заранее — еще год назад. И Международная федерация лыжных видов спорта (ФИС) все утвердил уже тогда", — приводит слова Друбовского газета «Известия» Ранее глава ФПЛДР объявил, что Россия намерена презентовать заявку на проведение заключительных этапов Кубка мира сезона-2018/19 среди женщин в городах Чайковский и Нижний Тагил.