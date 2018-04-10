Россиянка Забелинская выиграла многодневку «Тур Таиланда»

Российская велогонщица Ольга Забелинская стала победителем многодневной гонки «Тур Таиланда». Второе и третье места также достались представительницам России.

По итогам трёх соревновательных дней Забелинская опередила Карину Касенову иГульназ Бадыкову. На четвёртом месте финишировала Елизавета Ошуркова , также представляющая Россию.

Российская сборная заняла итоговое первое место в командном зачёте многодневки. На первом полуэтапе Тура Таиланда россиянки выиграли командную гонку. Велоспорт. Тур Таиланда

1. Ольга Забелинская (Россия) — 6:50.35 2. Карина Касенова (Россия) — то же время 3. Гюльназ Бадыкова (Россия) — то же время.