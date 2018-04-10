Поморские гимнасты взяли «серебро» на первенстве СЗФО России

Сборная гимнастов Архангельской области заняла на первенстве Северо-Запада России по спортивной гимнастике второе место.

Мероприятия проходили в Великом Новгороде — всего в них участвовало более 100 спортсменов из 8 регионов России. Всего поморская сборная получила три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Гимнасты Поморья под руководством тренеров Сергея Сухарева , Руслана Дёмина и Константина Доможилкина.

Гимнаст Иван Киров завоевал одну золотую медаль на брусьях и три серебряные — в многоборье, вольных упражнениях и на кольцах. Артем Тесленко взял «золото» в конь-махи и опорном прыжке, «бронзу» — в вольных упражнениях. Александр Лохов — «бронзу» кольца и конь-махи. Георгий Ивашевский занял второе место на кольцах и третье на перекладине.

Ранее мы сообщали об успехах поморских спортсменов в Московской области, на соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.