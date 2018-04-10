Мякяряйнен прошла 72 км на лыжах в Лапландии

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала о продолжительном лыжном походе в Лапландии.

«Лыжный день — поход от Юлляса до Леви. Получила удовольствие от своего самого длинного лыжного тура в 72 км.

Может быть, на меня так повлияли погода, компания, отличная лыжня, шоколад, отсутствие спешки и стресса. Я влюбилась в весеннюю лыжную Лапландию", — написала Мякяряйнен в своём инстаграме.

В прошлом сезоне Мякяряйнен в третий раз в карьере выиграла «Большой хрустальный глобус». Ранее она побеждала в Кубке мира в сезонах-2010/11 и 2013/14.