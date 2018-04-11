Елена Попонина стала руководителем ЦСП Нижегородской области

Елена Попонина, ранее работавшая в областном министерстве спорта , стала руководителем Центра спортивной подготовки Нижегородской области.

О ее назначении было объявлено на сайте центра 10 апреля, во вторник.

После ухода с поста директора Юрия Круглова его обязанности исполняла Юлия Сотникова, которая в настоящее время вернулась к должности заместителя директора.

Напомним, ГАУ НО ЦСП был создан распоряжением Правительства Нижегородской области 2 октября 2013 года. Свою работу он начал 1 января 2014 года.

В настоящее время в ЦСП включено 180 ведущих нижегородских спортсменов по 19 олимпийским, четырем паралимпийским и четырем сурдлимпийским видам спорта.

К зимним олимпийским видам спорта, представленным в ЦСП, относятся конькобежный спорт и шорт-трек, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, а к летним — бадминтон, настольный теннис, художественная гимнастика, греко-римская борьба, современное пятиборье, дзюдо, велоспорт, академическая гребля, легкая атлетика, фехтование, плавание, тяжелая атлетика, бокс, тхэквондо, пулевая стрельба.