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Елена Попонина стала руководителем ЦСП Нижегородской области
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Елена Попонина стала руководителем ЦСП Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Елена Попонина, ранее работавшая в областном министерстве спорта, стала руководителем Центра спортивной подготовки Нижегородской области.
О ее назначении было объявлено на сайте центра 10 апреля, во вторник.
После ухода с поста директора Юрия Круглова его обязанности исполняла Юлия Сотникова, которая в настоящее время вернулась к должности заместителя директора.
Напомним, ГАУ НО ЦСП был создан распоряжением Правительства Нижегородской области 2 октября 2013 года. Свою работу он начал 1 января 2014 года.
В настоящее время в ЦСП включено 180 ведущих нижегородских спортсменов по 19 олимпийским, четырем паралимпийским и четырем сурдлимпийским видам спорта.
К зимним олимпийским видам спорта, представленным в ЦСП, относятся конькобежный спорт и шорт-трек, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, а к летним — бадминтон, настольный теннис, художественная гимнастика, греко-римская борьба, современное пятиборье, дзюдо, велоспорт, академическая гребля, легкая атлетика, фехтование, плавание, тяжелая атлетика, бокс, тхэквондо, пулевая стрельба.
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