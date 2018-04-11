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Елена Вяльбе: Устюгов однозначно должен пройти еще один олимпийский цикл
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Елена Вяльбе: Устюгов однозначно должен пройти еще один олимпийский цикл 

Советский спорт 1 час назад
— Разделяете мнение некоторых специалистов, что по большому счету из всех отстраненных от Олимпиады проявить себя в Пхенчхане мог только Устюгов, хотя даже у него прошедший сезон сложился не так удачно, как предыдущий? А, скажем, Легков едва ли показал бы высокий результат.
— Сашка не был готов к Олимпийским играм. Мы же почти два года — дольше, чем прочие — сталкивались со всякими отстранениями и судебными процессами. В конце концов, золотая олимпийская медаль за Сочи у Легкова осталась, и он спокойно выдохнул. Но Саша — очень эмоциональный человек. К этому времени он себя «съел».
А на Устюгова, конечно, надеялись. До того как стало известно, что он в Пхенчхан не поедет, и я сказала, что и одна бронзовая медаль будет прекрасным результатом, рассчитывала, что в эстафете и командном спринте у мужчин мы реально будем бороться за золото. И это, несмотря на то, что на Игры не допустили Бессмертных, Вылегжанина, Легкова, Белова. Именно Устюгов планировался на командный спринт вместе с Большуновым. Но последовал удар в спину.
Вместе с тем Устюгову еще только 26 лет. Четыре года назад в Сочи он был почти так же молод, как сейчас Большунов. Если бы не дурацкое падение в финале спринта, мог и золото взять. Тогда все утешали: «Серега, у тебя все впереди». Еще один олимпийский цикл Устюгов однозначно должен пройти. А если все будет хорошо, то и до Олимпийских игр 2026 года может дотянуть. Здоровья хватает. Он не лосенок, а настоящий лось, — цитирует Вяльбе «Команда России».
Напомним, Сергей Устюгов и Александр Легков не были допущены до Олимпиады-2018.
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