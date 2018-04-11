Больушнов и Бьорген победили на шоу-гонке в Тронхейме 

Четырёхкратный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане россиянин Александр Большунов победил в шоу-гонке «Битва за Граносен» в Тронхейме. Александр опередил двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира норвежца Петтера Нортуга.
Среди женщин первенствовала Марит Бьорген, объявившая о завершении карьеры.
Лыжные гонки. Шоу-гонка «Битва за Граносен». Тронхейм, Норвегия
Мужчины. 10х1,4 км, свободный стиль 1. Александр Большунов (Россия) — 39,03. 2. Петтер Нортуг (Норвегия) — 39,05. 3. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 39,06. Женщины. 10х1 км, свободный стиль 1. Марит Бьорген (Норвегия) — 29,28. 2. Катрин Харшем (Норвегия) — 29,32. 3. Шарлотте Калла (Швеция) — 29,33.