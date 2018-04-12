Елена Вяльбе: «Если Бог даст ребенка, то буду на 110-м небе»

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе накануне своего 50-летнего юбилея побывала в гостях у «СЭ». Она рассказала о том, чего боится больше всего и чего хотела бы пожелать своим близким.

— Я бы очень хотела, чтобы не было войны. Этого я боюсь больше всего, — заявила Вяльбе. — Счастье заключается не только в детях, в их здоровье. А в том, чтобы и они были счастливы. Тогда любая мама тоже счастлива. Хочу, чтобы мои дети были здоровы и счастливы. Муж, родители мужа. Мамы у меня, к сожалению, уже нет.

А так, в принципе, чего мне надо? Если говорить шире, работу вспомнить, то я хочу, чтобы наши девченки стали олимпийскими чемпионками.

— Пока не станут — не уйдете?

— Сказала им, что не уйду. Конечно, молюсь, и если Бог даст ребенка, то буду на 110-м небе.