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Елена Вяльбе: «Всегда ругаю своих спортсменов, даже Легкова»
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Елена Вяльбе: «Всегда ругаю своих спортсменов, даже Легкова» 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе накануне своего 50-летнего юбилея побывала в гостях у «СЭ». Она рассказала, что строго относится к лыжникам сборной и может их поругать.
— Вы говорили, что наши нынешние спортсмены для вас — как дети…
— Так они и есть дети, а кто еще?
— В чем это выражается? Можете поругать их, например, за то, что не так одеваются?
— Всегда ругаю, не поверите, даже Легкова. Ругаю за все, за что нормальные родители ругают своих детей. Кто-то кушает слишком мало или слишком много, кто-то не переодевается после тренировки, разговаривает по телефону или пишет сообщения во время еды… В общем, все как дома.
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