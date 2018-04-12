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Устюгова обвинили в употреблении допинга
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Олимпийского чемпиона Устюгова обвинили в употреблении допинга 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В отношении двукратного олимпийского чемпиона, российского биатлониста Евгения Устюгова начато антидопинговое расследование. Об этом сообщает Le Monde.
По информации издания, аномальные показатели крови у спортсмена наблюдались с 2010 года, однако Международный союз биатлонистов (IBU) не проводил расследование против него. Сейчас по запросу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Устюгова открыто антидопинговое дело.
10 апреля австрийская полиция провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Представители WADA рассказали, что обыск был связан с расследованием по вопросам допинга. В агентстве заявили, что президент IBU Андерс Бессеберг участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны «полный дипломат долларов». Норвежские СМИ также сообщают, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб российских биатлонистов.
Устюгов является обладателем золотой медали в масс-старте на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи. В апреле 2014 года биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры.
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