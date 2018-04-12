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WADA открыло дело против биатлониста Евгения Устюгова
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WADA открыло дело против биатлониста Евгения Устюгова 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
Всемирное антидопинговое агентство санкционировало расследование в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова, которому вменяют в вину аномальные показатели биологического паспорта. Завершившему карьеру олимпийскому чемпиону грозит дисквалификация.
Ряд западных изданий сообщил, что Международная федерация биатлона покрывала допинговые скандалы российских спортсменов: IBU, якобы, не занималась расследованием не только положительных допинг-проб, но и случаями, аналогичными истории с Устюговым, когда биологический паспорт спортсмена показывал критическое состояние организма.
Информацию об этом прессе сообщил информатор WADA, экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, а также подтвердили несколько неназванных новых источников. WADA открыло дело против Устюгова. Ожидается, что санкциям со стороны агентства могут подвергнуться и другие россияне.
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