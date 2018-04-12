WADA открыло дело против биатлониста Евгения Устюгова

Ряд западных изданий сообщил, что Международная федерация биатлона покрывала допинговые скандалы российских спортсменов: IBU, якобы, не занималась расследованием не только положительных допинг-проб, но и случаями, аналогичными истории с Устюговым, когда биологический паспорт спортсмена показывал критическое состояние организма.