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ВАДА открыло дело в отношении Евгения Устюгова
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ВАДА открыло дело в отношении Евгения Устюгова 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
ВАДА открыло дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, утверждает Le Monde. По информации источника, с 2010 года у него были аномальные показатели биологического паспорта.
При этом отмечается, что IBU не стал никого информировать об этом, в том числе самого спортсмена. Эта информация стала известна от Григория Родченкова.
Напомним, на Олимпиаде-2010 в Ванкувере Устюгов взял золото в масс-старте, а также бронзу в эстафете. В Сочи-2014 он стал олимпийским чемпионом в эстафете.
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