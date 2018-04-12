В Ханты-Мансийске состоялось подведение итогов конкурса «Спортивная элита города Ханты-Мансийска»

На празднике спорта, который проходил в Культурно-досуговом центре «Октябрь», в торжественной церемонии награждения приняли участие и стали лауреатами более 80-ти спортсменов и тренеров занимающиеся олимпийскими и неолимпийскими, техническими и игровыми видами спорта, учителя физической культуры и инструкторы, организации и клубы, федерации и ветераны спорта. Все те, кто внес неоценимый вклад в развитие Ханты-Мансийского спорта. Награды нашли своих обладателей в 20 номинациях. Лучшими спортсменами стали — по олимпийским видам спорта Антон Гафаров (лыжные гонки), по неолимпийским видам спорта Абдуллаева Эльмира (пауэрлифтинг),

В номинации «Лучший тренер по олимпийским видам спорта» — Астраханцев Александр Сергеевич (лыжные гонки), в номинации «Лучший тренер по неолимпийским видам спорта» — Протопопов Александр Андреевич (пауэрлифтинг). Номинация «Золотой резерв Ханты-Мансийского спорта» стала самой многочисленной, в которой было признано лауреатами 48 спортсменов по 12 видам спорта.

Почетные награды «Лучшим из Лучших» вручила Заместитель Главы города Черкунова Ирина Александровна, которая поздравила атлетов с заслуженными наградами и отметила, что Ханты-Мансийск является лидером в Югре по числу занимающихся физической культурой и спортом, а также занимает первые позиции по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и развитию ветеранского спорта. Особое внимание Ирина Черкунова уделила Легендам Югорского и Ханты-Мансийского спорта, поблагодарив их за активное участие в развитии физической культуры и спорта и вручила памятные подарки.

В югорской столице созданы все условия для воспитания новых чемпионов. Доказательством этому служат наши земляки, которые завоёвывают награды на соревнованиях различного уровня от чемпионатов России до Олимпийских игр по различным видам спорта.

Поздравляем победителей в номинациях с заслуженными наградами, желаем успеха в спортивной карьере!