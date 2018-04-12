Кравцов сообщил, что IBU уведомил СБР о разбирательстве в отношении Устюгова ещё в прошлом году 

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об антидопинговом расследовании в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.
«По Устюгову IBU поставил СБР в известность ещё в прошлом году, и сейчас идёт процесс изучения его биологического паспорта для определения, являются ли его показатели абнормальными или соответствуют его физиологическим особенностям», — приводит слова Кравцова ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что в отношении Устюгова начато антидопинговое расследование.