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Глава СБР прокомментировал ситуацию с допингом у биатлониста Устюгова
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Глава СБР прокомментировал ситуацию с допингом у биатлониста Устюгова 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов поделился комментарием относительно Евгения Устюгова, который подозревается в нарушении антидопинговых правил. По словам Кравцова, Мждународный союз биатлонистов (IBU) в 2017 года обращался в СБР по поводу биатлониста.
"По Устюгову IBU поставил СБР в известность еще в прошлом году, и сейчас идет процесс изучения его биологического паспорта для определения, являются ли его показатели абнормальными или соответствуют его физиологическим особенностям", — цитирует Кравцова ТАСС.
Ранее издание Le Monde сообщило, что в отношении россиянина ведется расследование по факту применения запрещенных веществ. В частности, подозрение вызывают показатели крови в сданных Устюговым допинг-пробах..
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