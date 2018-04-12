Глава СБР прокомментировал ситуацию с допингом у биатлониста Устюгова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов поделился комментарием относительно Евгения Устюгова , который подозревается в нарушении антидопинговых правил. По словам Кравцова, Мждународный союз биатлонистов (IBU) в 2017 года обращался в СБР по поводу биатлониста.

"По Устюгову IBU поставил СБР в известность еще в прошлом году, и сейчас идет процесс изучения его биологического паспорта для определения, являются ли его показатели абнормальными или соответствуют его физиологическим особенностям", — цитирует Кравцова ТАСС

Ранее издание Le Monde сообщило, что в отношении россиянина ведется расследование по факту применения запрещенных веществ. В частности, подозрение вызывают показатели крови в сданных Устюговым допинг-пробах..