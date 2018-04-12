ВАДА открыло дело в отношении Евгения Устюгова

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По информации источника, с 2010 года у него были аномальные показатели биологического паспорта.

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При этом отмечается, что IBU не стал никого информировать об этом, в том числе самого спортсмена. Эта информация стала известна от Григория Родченкова

Напомним, на Олимпиаде-2010 в Ванкувере Устюгов взял золото в масс-старте, а также бронзу в эстафете.

В Сочи-2014 он стал олимпийским чемпионом в эстафете, а затем весьма неожиданно 28-летний спортсмен объявил, что завершает спортивную карьеру.