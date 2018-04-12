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ВАДА открыло дело в отношении Евгения Устюгова
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ВАДА открыло дело в отношении Евгения Устюгова 

LiveSport.Ru 1 час назад
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) открыло дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, утверждает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Le Monde.
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По информации источника, с 2010 года у него были аномальные показатели биологического паспорта.
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При этом отмечается, что IBU не стал никого информировать об этом, в том числе самого спортсмена. Эта информация стала известна от Григория Родченкова.
Напомним, на Олимпиаде-2010 в Ванкувере Устюгов взял золото в масс-старте, а также бронзу в эстафете.
В Сочи-2014 он стал олимпийским чемпионом в эстафете, а затем весьма неожиданно 28-летний спортсмен объявил, что завершает спортивную карьеру.
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