«Авачинский марафон» на Камчатке соберет более 300 спортсменов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр — РИА Новости . Спортсмены из 15 субъектов России, а также Норвегии, Германии, Таиланда и США в воскресенье примут участие в международных соревнованиях по лыжным гонкам «25-й Авачинский марафон», который проходит на Камчатке с 1994 года, сообщает пресс-службы краевого правительства.

Состязания пройдут на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Также на марафоне будет разыгран «Суперкубок России по лыжным марафонам — Гран-при-Russialoppet 2018».

"В состязаниях примут участие лучшие марафонцы из 15 регионов России, в том числе представители Камчатки, а также спортсмены из Норвегии, Германии, Таиланда и США. «Авачинский марафон — это один из самых популярных спортивных праздников не только Камчатки, но и всей страны. Для участия в забеге в наш регион каждый год приезжают именитые спортсмены», — говорится в сообщении пресс-службы.

Впервые «Авачинский марафон» прошёл на Камчатке в 1994 году. С 2001 года соревнования вошли в десятку лучших марафонов России и были включены в календарь всероссийских соревнований «Russialoppet». В 2005 году «Авачинский марафон» также включен в календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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