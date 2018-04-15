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Шакирзянов выиграл «Авачинский марафон», Малышко — 8-й, Шипулин — 22-й
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Шакирзянов выиграл «Авачинский марафон», Малышко — 8-й, Шипулин — 22-й 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Кам 24
Рауль Шакирзянов победил в гонке на 60 км в рамках 25-го международного «Авачинского марафона» в Петропавловском-Камчатском. Второе место занял Роман Тарасов, а замкнул тройку призёров Алексей Черноусов. В соревнованиях приняли участие несколько биатлонистов, лучшим из которых стал Дмитрий Малышко, финишировавший восьмым.
В женском марафоне победила Мария Гущина.
Лыжные гонки. «Авачинский марафон». Петропавловск-Камчатский
Мужчины. Свободный стиль. 60 км 1. Рауль Шакирзянов — 2:28.34. 2. Роман Тарасов — +0.01. 3. Алексей Черноусов — +0.06. 4. Алексей Петухов — +0,10… 8. Дмитрий Малышко — +1.05… 14. Александр Поварницын — +7.01… 20. Алексей Волков — +15.08… 22. Антон Шипулин — +17.51. Женщины. Свободный стиль. 60 км 1. Мария Гущина — 2:43:43. 2. Елена Соболева — +2.39 3. Алена Перевозчикова — +6.49.
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