Шипулин, Малышко и Бабиков примут участие в Авачинском лыжном марафоне

15 апреля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском пройдёт 25-й международный Авачинский лыжный марафон — финальный этап Суперкубка Russialoppet 2018. В состязаниях примут участие лучшие марафонцы из 15 регионов России, представители Камчатки, а также спортсмены из Норвегии, Германии, Таиланда и США.

«Лет 5 уже здесь не был, но меня постоянно тянула Камчатка, потому что здесь очень здорово. В этом году по завершении такого сложного сезона получилось всё-таки вырваться, хоть и ненадолго. Но я очень рад, что получилось прилететь сюда, поучаствовать в марафоне, посмотреть эти виды, тем более погода нас встретила замечательная. Думаю, что проведём уик-энд очень здорово. Не обещаю красивой борьбы, но обещаю, что по возможности буду общаться побольше с болельщиками до и после марафона, фотографироваться, раздавать автографы», — сказал Шипулин пресс-службе Russialoppet.

Видео доступно в «инстаграме» Russialoppet.