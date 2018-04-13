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Шипулин, Малышко и Бабиков примут участие в Авачинском лыжном марафоне
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Шипулин, Малышко и Бабиков примут участие в Авачинском лыжном марафоне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Кам 24
15 апреля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском пройдёт 25-й международный Авачинский лыжный марафон — финальный этап Суперкубка Russialoppet 2018. В состязаниях примут участие лучшие марафонцы из 15 регионов России, представители Камчатки, а также спортсмены из Норвегии, Германии, Таиланда и США.
На марафонскую лыжню вместе с любителями выйдут звёзды сборной России. Среди них лыжники Сергей Устюгов, Алексей Петухов и Мария Гущина, биатлонисты Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Иван Черезов, Антон Бабиков, Алексей Корнев, Александр Поварницын, Пётр Пащенко и Александр Бабчин, а также чемпионы и призёры Паралимпийских игр Екатерина Румянцева, Владислав Лекомцев, Александр Проньков и Сергей Малышев.
«Лет 5 уже здесь не был, но меня постоянно тянула Камчатка, потому что здесь очень здорово. В этом году по завершении такого сложного сезона получилось всё-таки вырваться, хоть и ненадолго. Но я очень рад, что получилось прилететь сюда, поучаствовать в марафоне, посмотреть эти виды, тем более погода нас встретила замечательная. Думаю, что проведём уик-энд очень здорово. Не обещаю красивой борьбы, но обещаю, что по возможности буду общаться побольше с болельщиками до и после марафона, фотографироваться, раздавать автографы», — сказал Шипулин пресс-службе Russialoppet.
Видео доступно в «инстаграме» Russialoppet.
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