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Лысова выиграла суд у Bild
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Паралимпийская чемпионка Лысова выиграла суд у немецкой газеты Bild по делу о клевете 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Шестикратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения россиянка Михалина Лысова выиграла разбирательство у немецкой газеты Bild по делу о клевете в окружном суде Гамбурга. Об этом говорится в пресс-релизе Паралимпийского комитета России (ПКР), оказавшемся в распоряжении ТАСС.
За несколько дней до начала Паралимпийских игр в Пхёнчхане Bild опубликовала статью о Лысовой с заголовком "Скандал на Паралимпиаде. Русская спортсменка, принимающая допинг, может поехать в Пхёнчхан". "Лысова была ужасно разочарована этой статьей, которая нанесла ущерб ее репутации и причинила ей душевные страдания, — говорится в релизе ПКР. — Газета опорочила доброе имя спортсменки, спорт для Михалины — это вся ее жизнь. По этой причине можно говорить о грубом нарушении личных прав и прав, гарантированных международным законодательством для лиц с ограниченными возможностями".
Лысова обратилась в газету с требованием удалить статью и выпустить опровержение, однако в газете отказались это сделать. После этого спортсменка подала иск в окружной суд Гамбурга.
"Тот факт, что газета Bild в своей статье, о которой идет речь, назвала госпожу Лысову "русской, принимающей допинг", является нарушением прав госпожи Лысовой. В связи с этим газете Bild запрещено в дальнейшем называть госпожу Лысову "русской, принимающей допинг" и предписано удалить порочащую ее статью с сайта издания", — говорится в решении окружного суда Гамбурга.
Лысова является шестикратной паралимпийской чемпионкой. Также россиянка восемь раз становилась серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Она является четырехкратной чемпионкой мира.
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