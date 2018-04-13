Россиянки выиграли командные соревнования на юниорском ЧЕ по прыжкам на батуте

Женская сборная России выиграла золотые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы по прыжкам на батуте среди юниоров. В составе сборной золото завоевали Вера Белянкина, Анжела Бладцева, Александра Бонарцева и Яна Лебедева. Второе место заняла Беларусь, третье — Греция. В соревнованиях мужских сборных россияне заняли третье место. Победителями стали спортсмены из Беларуси, серебряные медали завоевали британцы. Чемпионат Европы по прыжкам на батуте среди юниоров Женщины 1. Россия (Вера Белянкина, Анжела Бладцева, Александра Бонарцева, Яна Лебедева) — 160,370 2. Беларусь — 155,925 3. Греция — 150,190. Мужчины 1. Беларусь — 170,400 2. Великобритания — 167,955 3. Россия (Игорь Байков, Дмитрий Логин, Роман Неудачин, Денис Смирнов ) — 166,175.