Финский лыжник обновил рекорд, пробежав за сутки 472 км

Финский лыжник Ханс Мяенпяя побеил мировой рекорд, пробежав за 24 часа более 470 километров, информирует svenska.yle.fi. Он улучшил достижение другого представителя Финляндии Теему Виртанена.

Мяенпяя за сутки преодолел 472,007 км, что превышает предыдущий рекорд почти на 40 километров.

— Моей целью было проехать 480 километров. Если бы погодные условия были лучше, я показал бы лучший результат, — отметил спортсмен.

Мировой рекорд среди женщин побила Анни Ангерия, которая за сутки преодолела более 375,5 км.