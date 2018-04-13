Фуркад: буду рад, если Устюгова лишат медали ОИ-2010 

Французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что будет доволен, если россиянина Евгения Устюгова лишат золотой медали в гонке с общего старта на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.
Устюгов подозревается в нарушении антидопинговых правил.
«На ОИ-2010 в Ванкувере я выиграл серебряную медаль и очень горжусь этим. Я бы ни на что не поменял эту награду. Если выяснится, что Устюгов нарушил правила и его лишат победы, я буду рад», — цитирует Фуркада Le Monde.
Ранее СМИ сообщали, что в отношении двукратного олимпийского чемпиона российского биатлониста Евгения Устюгова начато антидопинговое расследование.