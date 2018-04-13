Лыжник установил мировой рекорд, преодолев за сутки 472 км

Лыжник из Финляндии Ханс Маенпяя стал обладателем нового мирового рекорда, за сутки преодолев дистанцию в 472 километра. При этом несмотря на установленный рекорд после финиша спортсмен выразил неудовлетворенность тем, что не смог выполнить поставленную перед собой цель.

"У меня была небольшая проблема с локтем, но сейчас я чувствую себя хорошо, — цитирует лыжника Чемпионат.Com со ссылкой на Yle.fi. — Изначально я планировал преодолеть дистанцию в 480 километров, но выполнить задачу не удалось. Считаю, что при иных погодных условиях я смог бы добиться поставленной цели".

Примечательно, что прежнее достижение принадлежало другому финскому лыжнику — Теему Виртанену. Его рекорд был превзойден почти на 40 километров.