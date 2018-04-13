Два этапа КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в России значатся в предварительном календаре

ТАСС , 13 апреля. Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле и Чайковском присутствуют в предварительном календаре соревнований на сезон-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Предварительный календарь Кубка мира был принят на встрече подкомитета FIS в Цюрихе. Календарь еще может претерпеть изменения и будет окончательно одобрен на конгрессе FIS в середине мая в Греции.

Сезон Кубка мира стартует соревнованиями среди мужчин в польской Висле 17-18 ноября, у женщин первый этап состоится 30 ноября — 2 декабря в норвежском Лиллехаммере. Мужские соревнования Кубка мира завершатся этапом в словенской Планице 22-24 марта, а последние два этапа Кубка мира у женщин состоятся в России. 16-17 марта пройдут соревнования в Нижнем Тагиле, 23-24 марта — в Чайковском.