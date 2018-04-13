Ещё
Два этапа КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в России значатся в предварительном календаре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два этапа КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в России значатся в предварительном календаре 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 13 апреля. Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле и Чайковском присутствуют в предварительном календаре соревнований на сезон-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Предварительный календарь Кубка мира был принят на встрече подкомитета FIS в Цюрихе. Календарь еще может претерпеть изменения и будет окончательно одобрен на конгрессе FIS в середине мая в Греции.
Сезон Кубка мира стартует соревнованиями среди мужчин в польской Висле 17-18 ноября, у женщин первый этап состоится 30 ноября — 2 декабря в норвежском Лиллехаммере. Мужские соревнования Кубка мира завершатся этапом в словенской Планице 22-24 марта, а последние два этапа Кубка мира у женщин состоятся в России. 16-17 марта пройдут соревнования в Нижнем Тагиле, 23-24 марта — в Чайковском.
ТАСС: последние новости
Рожков: паралимпийская чемпионка Лысова подаст иски к другим опорочившим ее имя изданиям МОК заявил, что доверяет WADA в деле о допинговых нарушениях в биатлоне Трехкратная паралимпийская чемпионка Румянцева претендует на звание спортсменки месяца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады1
В «Барселоне» задумались над увольнением тренера
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
«Челси» пожаловался в УЕФА
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение