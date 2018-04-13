Финал КМ по прыжкам с трамплина на лыжах пройдет в Чайковском

Международная федерация лыжного спорта (ФИС) обнародовала предварительный календарь Кубка мира сезона-2018/2019, передает "Советский спорт".
Финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в сезоне-2018/19 пройдет в Чайковском 23-24 марта.
Сезон же начнется 30 ноября в Лиллехаммере.
Также в России пройдет еще один этап Кубка мира: соревнования состоятся в Нижнем Тагиле 16-17 марта 2019 года.
Ранее президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский сообщил, что этап Кубка мира сезона-2018/19 среди женщин должен пройти в Нижнем Тагиле.