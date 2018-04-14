Норвежские лыжники Андреас Нигорд и Астрид Ойре Слинд выиграли марафон «Юлляс-Леви», который прошёл сегодня в Финляндии и был заключительным в серии Ski Classics.
Россиянин Илья Черноусов занял 14-е место в мужской гонке, Лариса Рясина была 17-й в женской.
Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. «Юлляс-Леви». Лапландия, Финляндия 70 км, классический стиль
Мужчины
1. Андреас Нигорд (Норвегия) — 2:59.25,5 2. Тор Асле Йердален (Норвегия) — 2:59.26,9 3. Андерс Эукланн (Норвегия) — 2:59.28,5… 5. Ийво Нисканен (Финляндия) — 3:01.51,1… 8. Эйстейн Петтерсен (Норвегия) — 3:02.18,4… 14. Илья Черноусов (Россия) — 3:02.32,8… 16. Максим Ковалёв (Россия) — 3:04.54,3… 23. Эрмил Вокуев (Россия) — 3:08.08,4 Женщины
1. Астрид Ойре Слинд (Норвегия) — 3: 31: 23.1 2. Бритта Юханссон-Норгрен (Швеция) — 3:31.56,4 3. Кари Викхаген Ейтнес (Норвегия) — 3:31.59,0 4. Юстина Ковальчик (Польша) — 3:32.23,2 5. Масако Исида (Япония) — 3:32.53,4… 17. Лариса Рясина (Россия) — 3:52.59,0