Норвежцы Нигорд и Слинд выиграли лыжный марафон в Финляндии, Черноусов — 14-й

Норвежские лыжники Андреас Нигорд и Астрид Ойре Слинд выиграли марафон «Юлляс-Леви», который прошёл сегодня в Финляндии и был заключительным в серии Ski Classics.

Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. «Юлляс-Леви». Лапландия, Финляндия 70 км, классический стиль

Мужчины