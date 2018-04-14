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Дина Аверина завоевала золото на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
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Дина Аверина завоевала золото на этапе Кубка мира по художественной гимнастике 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Россиянка Дина Аверина одержала победу в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Об этом сообщает ТАСС.
На этапе, который проходит в итальянском Пезаро, 19-летняя спортсменка показала результат 75,100 балла.
Серебряную медаль завоевала Катрин Тасева из Болгарии (69,850), бронзу выиграла израильтянка Линой Ашрам (69,400).
Еще одна россиянка Арина Аверина заняла четвертое место (68,450).
Этап Кубка мира в Пезаро завершится 15 апреля.
Ранее наставник сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, что советовала завершившей карьеру Маргарите Мамун заниматься любовью во время выступлений.
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