Комаров взял серебро на этапе Кубка Европы по велоспорту-ВМХ в Бельгии 

Российский велогонщик Евгений Комаров завоевал серебряную медаль на третьем этапе Кубка Европы по велоспорту-ВМХ, который проходит в Хойсден-Зольдере (Бельгия).
В борьбе за победу Комаров уступил только голландцу Нику Кимманну. Бронзовым призёром стал ещё один голландский велогонщик Твайн ван Гент.
В аналогичной женской гонке лучший результат среди россиянок показала Наталья Суворова, занявшая пятое место. Наталья Афремова стала восьмой.
Четвёртый этап соревнований пройдёт в Хойсден-Зольдере 15 апреля.