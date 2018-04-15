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Комаров взял серебро на этапе Кубка Европы по велоспорту-ВМХ в Бельгии
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Комаров взял серебро на этапе Кубка Европы по велоспорту-ВМХ в Бельгии 

Чемпионат.com 4 часа назад
Российский велогонщик Евгений Комаров завоевал серебряную медаль на третьем этапе Кубка Европы по велоспорту-ВМХ, который проходит в Хойсден-Зольдере (Бельгия).
В борьбе за победу Комаров уступил только голландцу Нику Кимманну. Бронзовым призёром стал ещё один голландский велогонщик Твайн ван Гент.
В аналогичной женской гонке лучший результат среди россиянок показала Наталья Суворова, занявшая пятое место. Наталья Афремова стала восьмой.
Четвёртый этап соревнований пройдёт в Хойсден-Зольдере 15 апреля.
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