Комаров взял серебро на этапе Кубка Европы по велоспорту-ВМХ в Бельгии

Российский велогонщик Евгений Комаров завоевал серебряную медаль на третьем этапе Кубка Европы по велоспорту-ВМХ, который проходит в Хойсден-Зольдере (Бельгия). В борьбе за победу Комаров уступил только голландцу Нику Кимманну. Бронзовым призёром стал ещё один голландский велогонщик Твайн ван Гент. В аналогичной женской гонке лучший результат среди россиянок показала Наталья Суворова, занявшая пятое место. Наталья Афремова стала восьмой. Четвёртый этап соревнований пройдёт в Хойсден-Зольдере 15 апреля.