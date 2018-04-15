Ещё
Спортивные туристы Ямала завершили зимний сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортивные туристы Ямала завершили зимний сезон 

Красный Север 3 часа назад
Фото: Красный Север
В эти выходные в Салехарде прошло открытое городское первенство по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Местным спортсменам конкуренцию составили гости из Шурышкарского, Ямальского районов.
Если в субботу участники бежали в связке, а затем участвовали к командных гонках, то сегодня, 15 апреля, на трасе соревновались в личном зачете.
Состязания включают в себя гонку на два с половиной километра, где дистанция разбита на технические этапы по сложности.
По словам главного судьи, руководителя окружной федерации спортивного туризма Николая Устюгова, участием в салехардском первенстве спортсмены западной зоны округа завершают зимний сезон. К слову, восточная часть отстрелялась еще в конце марта.
Кроме того, салехардское первенство входит в программу межмуниципального проекта-марафона гражданско-патриотического воспитания молодежи «Дни славы русского оружия», который, напомним, в окружной столице реализуется второй год. Организаторы марафона — общественная организация Центр допризывной подготовки «Витязь» и городская организация ветеранов Афганистана.
Красный Север: последние новости
Красивый хоккей показали в ноябрьском «Факеле» В Салехарде наградили «Спортивную элиту» На футбольном поле Салехарда ветераны сражаются за «Кубок Ильи»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла3
Смолов показал фото бутсы после предупреждения
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение