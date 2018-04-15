Спортивные туристы Ямала завершили зимний сезон

В эти выходные в Салехарде прошло открытое городское первенство по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Местным спортсменам конкуренцию составили гости из Шурышкарского, Ямальского районов.

Если в субботу участники бежали в связке, а затем участвовали к командных гонках, то сегодня, 15 апреля, на трасе соревновались в личном зачете.

Состязания включают в себя гонку на два с половиной километра, где дистанция разбита на технические этапы по сложности.

По словам главного судьи, руководителя окружной федерации спортивного туризма Николая Устюгова, участием в салехардском первенстве спортсмены западной зоны округа завершают зимний сезон. К слову, восточная часть отстрелялась еще в конце марта.

Кроме того, салехардское первенство входит в программу межмуниципального проекта-марафона гражданско-патриотического воспитания молодежи «Дни славы русского оружия», который, напомним, в окружной столице реализуется второй год. Организаторы марафона — общественная организация Центр допризывной подготовки «Витязь» и городская организация ветеранов Афганистана.