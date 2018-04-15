На Мещерском озере в Нижнем Новгороде был замечен неадекватный лыжник (ВИДЕО)

15 апреля в Сети появилось видео, как лыжник рассекает по Мещерскому озеру в Нижнем Новгороде. Нет, не на водных, а на вполне себе обычных лыжах, хотя ледяной покров уже уступает по площади водным просторам.

«Бывают летающие лыжники, стреляющие лыжники, будет плавающий лыжник», — иронически прокомментировала сюжет в группе в соцсети «ВКонтакте» Ирина Катявина. Однако другие пользователи осудили лыжника, так как он может стать дурным примером для детей, которые тоже захотят прогуляться по тонкому льду.

Ранее сообщалось, что 26 рыбаков унесло на льдине в Нижегородской области.

Видео: vk.com