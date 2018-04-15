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Афремова выиграла бронзу на этапе Кубка Европы по велоспорту-ВМХ в Бельгии
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Афремова выиграла бронзу на этапе Кубка Европы по велоспорту-ВМХ в Бельгии 

Чемпионат.com 3 часа назад
Российская велогонщица Наталья Афремова завоевала бронзовую медаль на четвёртом этапе Кубка Европы по велоспорту-ВМХ, который проходит в Хойсден-Зольдере (Бельгия). Победу одержала голландка Лауре Смюлдерс. Второй стала бельгийка Элка Ванхоф.
Также до финала дошли россиянки Ярослава Бондаренко и Наталья Суворова.
Напомним, что на первом этапе Кубка Европы в Вероне (Италия) Афремова завоевала серебряную медаль. А накануне в Хойсден-Зольдере вторым среди мужчин стал Евгений Комаров, а Афремова была восьмой, уступив в том числе и подруге по команде Суворовой.
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