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Евгений Комаров и Наталья Афремова стали призёрами этапов Кубка Европы по ВМХ Race в Бельгии
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Евгений Комаров и Наталья Афремова стали призёрами этапов Кубка Европы по ВМХ Race в Бельгии 

Российский стадион 16 апреля 2018
Фото: Российский стадион
Российские спортсмены завоевали две медали на третьем и четвёртом этапах Кубка Европы по BMX Race, которые прошли 14 и 15 апреля в Хезден-Зольдере (Бельгия).
В первый день соревнований Евгений Комаров стал серебряным призёром. В борьбе за победу Комаров уступил только голландцу Нику Кимманну. Бронзу выиграл ещё один голландский велогонщик Твайн ван Гент.
Во второй день Наталья Афремова завоевала бронзовую медаль. Победу одержала голландка Лауре Смюлдерс. Второй стала бельгийка Элка Ванхоф.
Напомним, что на первом этапе Кубка Европы в Вероне (Италия) Афремова стала серебряным призёром.
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