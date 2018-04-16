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Нижний Тагил примет Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин
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Нижний Тагил примет Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин 

АиФ Урал 3 часа назад
Фото: АиФ Урал
Соревнования пройдут в марте 2019 года, об этом сообщает в понедельник, 16 апреля, «АиФ-Урал».
Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин примут Нижний Тагил и город Чайковский в Пермском крае. Проект носит название «Синяя птица». Это будет первое «турне двух трамплинов» среди женщин. Соревнования будут самостоятельными, по их итогам победителям вручат специальный кубок, отметили в департаменте информполитики губернатора региона.
Заявку на проведение соревнований представили президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент Пермской краевой региональной организации «Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью „Прикамье“ Александр Постаногов. На заседании комитета международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе такую идею поддержали.
Этапы Кубка запланированы на первый месяц весны 2019 года. Нижний Тагил примет соревнования 16-17 марта, а Чайковский — 23-24 марта.
Напомним, в конце прошлого года в Нижнем Тагиле прошел пятый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с тармплина среди мужчин. Победителем общего зачета стал немецкий спортсмен Рихард Фрайтаг, второе и третье место достались норвежцам Даниэлю-Андре Танде и Йохану-Андре Форфангу. Последний установил на соревнованиях новый рекорд, совершив прыжок на 141,5 метра.
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