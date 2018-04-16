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Россиянка Новолодская одержала победу в однодневной гонке в Швейцарии
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Россиянка Новолодская одержала победу в однодневной гонке в Швейцарии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российская велогонщица Мария Новолодская, представляющая команду Cogeas Mettler, стала победителем однодневной гонки Enfer du Chablais, проходившей в Швейцарии.
Второе место заняла Паула Андреа Патиньо Бедойа из Колумбии, третьей стала Сильвия Перрено, представляющая Швейцарию.
Гонка Enfer du Chablais проводится с 2015 года. Соревнования проходят во франкоязычном кантоне Во на западе Швейцарии. 18-летняя Новолодская в нынешнем сезоне ещё не побеждала в соревнованиях. За команду Cogeas Mettler она выступает с 2018 года.
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