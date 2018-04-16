Россиянка Новолодская одержала победу в однодневной гонке в Швейцарии

Российская велогонщица Мария Новолодская , представляющая команду Cogeas Mettler, стала победителем однодневной гонки Enfer du Chablais, проходившей в Швейцарии.

Второе место заняла Паула Андреа Патиньо Бедойа из Колумбии, третьей стала Сильвия Перрено, представляющая Швейцарию.

Гонка Enfer du Chablais проводится с 2015 года. Соревнования проходят во франкоязычном кантоне Во на западе Швейцарии. 18-летняя Новолодская в нынешнем сезоне ещё не побеждала в соревнованиях. За команду Cogeas Mettler она выступает с 2018 года.