Российскую чемпионку признали лучшей

Трехкратная паралимпийская чемпионка Румянцева стала спортсменкой месяца по версии МПК

Трехкратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне в классе "стоя" россиянка Екатерина Румянцева признана лучшей спортсменкой марта по версии Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Лучший спортсмен марта был выбран по результатам открытого голосования на сайте МПК. 27-летняя спортсменка получила 77% голосов. Также в голосовании принимали участие немка Андреа Эскау , выигравшая на Паралимпиаде две биатлонные гонки в классе "сидя", двукратная паралимпийская чемпионка в сноуборд-кроссе Бибиан Ментель-Спее из Нидерландов, четырехкратная паралимпийская чемпионка в горных лыжах среди спортсменов с нарушениями зрения словачка Хенриета Фаркасова и двукратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках в классе "сидя" Оксана Мастерс из США.

На Паралимпийских играх в Пхёнчхане, которые прошли с 9 по 18 марта, Румянцева завоевала золото в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км. Также в ее активе серебро в биатлонной гонке на 12,5 км и лыжной гонке на 5 км. Всего она выиграла пять медалей разного достоинства.