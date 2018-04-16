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Российскую чемпионку признали лучшей
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Трехкратная паралимпийская чемпионка Румянцева стала спортсменкой месяца по версии МПК 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Трехкратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне в классе "стоя" россиянка Екатерина Румянцева признана лучшей спортсменкой марта по версии Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом сообщает пресс-служба МПК.
Лучший спортсмен марта был выбран по результатам открытого голосования на сайте МПК. 27-летняя спортсменка получила 77% голосов. Также в голосовании принимали участие немка Андреа Эскау, выигравшая на Паралимпиаде две биатлонные гонки в классе "сидя", двукратная паралимпийская чемпионка в сноуборд-кроссе Бибиан Ментель-Спее из Нидерландов, четырехкратная паралимпийская чемпионка в горных лыжах среди спортсменов с нарушениями зрения словачка Хенриета Фаркасова и двукратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках в классе "сидя" Оксана Мастерс из США.
На Паралимпийских играх в Пхёнчхане, которые прошли с 9 по 18 марта, Румянцева завоевала золото в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км. Также в ее активе серебро в биатлонной гонке на 12,5 км и лыжной гонке на 5 км. Всего она выиграла пять медалей разного достоинства.
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