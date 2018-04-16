Ещё
Дубровский и Субоч поспорят за пост главы Федерации прыжков на лыжах с трамплина России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дубровский и Субоч поспорят за пост главы Федерации прыжков на лыжах с трамплина России 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Завершился прием заявок на пост президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, в числе кандидатов были зарегистрированы действующий глава организации Дмитрий Дубровский, а также Эдуард Субоч, работавший последние годы советником Дубровского. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе федерации.
Отчетно-выборная конференция федерации, на которой состоятся выборы ее президента, пройдет 26 апреля.
"Прием заявок на пост президента окончен, в выборах будут участвовать два кандидата — Дубровский и Субоч", — сообщили в федерации.
В минувшем олимпийском сезоне лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина стал Денис Корнилов, занявший 42-е место. В лыжном двоеборье — Эрнест Яхин (43-е место). В женских прыжках с трамплина лучший результат среди россиянок показала Ирина Аввакумова — пятая строчка в общем зачете.
ТАСС: последние новости
Трехкратная паралимпийская чемпионка Румянцева стала спортсменкой месяца по версии МПК Паралимпийская чемпионка Лысова ждет извинений от немецкой газеты Bild после победы в суде Трехкратная паралимпийская чемпионка Румянцева претендует на звание спортсменки месяца
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский биатлонист призвал прекратить все отношения с РФ93
Овечкин на грани катастрофы53
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Божович оценил шансы Дзюбы на участие в матче с «Зенитом»
Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение