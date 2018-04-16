Дубровский и Субоч поспорят за пост главы Федерации прыжков на лыжах с трамплина России

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Завершился прием заявок на пост президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, в числе кандидатов были зарегистрированы действующий глава организации Дмитрий Дубровский , а также Эдуард Субоч , работавший последние годы советником Дубровского. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе федерации.

Отчетно-выборная конференция федерации, на которой состоятся выборы ее президента, пройдет 26 апреля.

"Прием заявок на пост президента окончен, в выборах будут участвовать два кандидата — Дубровский и Субоч", — сообщили в федерации.