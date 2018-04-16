Дубровский и Субоч поспорят за пост главы Федерации прыжков на лыжах с трамплина России 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Завершился прием заявок на пост президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, в числе кандидатов были зарегистрированы действующий глава организации Дмитрий Дубровский, а также Эдуард Субоч, работавший последние годы советником Дубровского. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе федерации.
Отчетно-выборная конференция федерации, на которой состоятся выборы ее президента, пройдет 26 апреля.
"Прием заявок на пост президента окончен, в выборах будут участвовать два кандидата — Дубровский и Субоч", — сообщили в федерации.
В минувшем олимпийском сезоне лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина стал Денис Корнилов, занявший 42-е место. В лыжном двоеборье — Эрнест Яхин (43-е место). В женских прыжках с трамплина лучший результат среди россиянок показала Ирина Аввакумова — пятая строчка в общем зачете.