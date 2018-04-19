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Отбывшая 18-месячную дисквалификацию за допинг норвежка вернулась в спорт
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Отбывшая 18-месячную дисквалификацию за допинг норвежка вернулась в спорт 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о своем возвращении в большой спорт после того, как она отбыла 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. По словам норвежки, она намерена выступить на соревнованиях по гонкам на лыжероллерах, а в ноябре принять участие в национальных соревнованиях в норвежском Бейтостелене.
"Не буду скрывать, что последние полтора года оказались для меня тяжелыми и были полны слез и разочарований. Однако с сегодняшнего дня у меня на груди вновь появится стартовый номер. Я вновь буду соревноваться под норвежским флагом, чего я очень долго ждала. Несмотря на все сложности, я полна решимости вернуться и мечтаю о том, чтобы вновь оказаться на верхней ступеньке подиума", — цитирует Йохауг ТАСС.
Йохауг в октябре 2016 года сдала положительную допинг-пробу на наличие клостебола. Норвежский олимпийский комитет дисквалифицировал лыжницу на 13 месяцев, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил этот срок до 18 месяцев.
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