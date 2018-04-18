Сегодня завершилась дисквалификация Йохауг

Сегодня, 18 апреля, завершилась дисквалификация норвежской лыжницы Терезы Йохауг

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) за использование допинга на 18 месяцев.

В сентябре 2016 года Йохауг сдала положительный допинг-тест на стероид клостебол. По словам спортсменки, она применяла его в составе крема для губ. После ряда судебных разбирательств в конце августа 2017 года CAS принял решение о 18-месячном отстранении Йохауг. Спортсменка настаивала на своей невиновности.

В ближайшие выходные 29-летняя норвежка примет участие в марафоне «Скарвереннет» в любительской категории. Ожидается, что её первым официальным турниром станут соревнования в Бейтостолене в ноябре. Летом она может выступить в лыжероллерных гонках.