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Сегодня завершилась дисквалификация Йохауг
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Сегодня завершилась дисквалификация Йохауг 

Чемпионат.com 6 часов назад
Сегодня, 18 апреля, завершилась дисквалификация норвежской лыжницы Терезы Йохауг.
Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) за использование допинга на 18 месяцев.
В сентябре 2016 года Йохауг сдала положительный допинг-тест на стероид клостебол. По словам спортсменки, она применяла его в составе крема для губ. После ряда судебных разбирательств в конце августа 2017 года CAS принял решение о 18-месячном отстранении Йохауг. Спортсменка настаивала на своей невиновности.
В ближайшие выходные 29-летняя норвежка примет участие в марафоне «Скарвереннет» в любительской категории. Ожидается, что её первым официальным турниром станут соревнования в Бейтостолене в ноябре. Летом она может выступить в лыжероллерных гонках.
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