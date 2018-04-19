Ещё
Легков проведет экскурсию по Государственному музею спорта для юнармейцев из Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легков проведет экскурсию по Государственному музею спорта для юнармейцев из Подмосковья 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Участники московского областного отделения движения «Юнармия» смогут в неформальной обстановке пообщаться с серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, лыжником Александром Легковым в четверг в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
«19 апреля в 16:00 участники московского областного отделения движения «Юнармия» отправятся на экскурсию в Государственный музей спорта, которую проведет олимпийский чемпион Александр Легков — российский лыжник, заслуженный мастер спорта РФ, начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Подмосковья», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что участников встречи ждет увлекательный рассказ Легкова о победе на домашних Олимпийских играх в одной из сложнейших дисциплин лыжного спорта, а также интересные истории о тренировочных буднях профессионального спортсмена.
Гости встречи смогут задать спортсмену свои вопросы, а по окончанию встречи получат автограф чемпиона и памятное фото с ним в белом зале Государственного музея спорта.
Экскурсия с Легковым пройдет 19 апреля в 16:00 в Государственном музее спорта министерства спорта РФ по адресу: Москва, улица Казакова, дом 18, строение 1.
РИАМО: последние новости
Болельщики подали заявки почти на 5 млн билетов на чемпионат мира по футболу Более 2 тыс правоохранителей обеспечат порядок на футбольном матче в Москве в четверг Для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею сформировали сборную России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз68
Россияне уничтожили французов на ЧМ2
Футболистки пообещали фанатам эротическую фотосессию3
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним120
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение