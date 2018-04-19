Легков проведет экскурсию по Государственному музею спорта для юнармейцев из Подмосковья

Участники московского областного отделения движения «Юнармия» смогут в неформальной обстановке пообщаться с серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, лыжником Александром Легковым в четверг в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«19 апреля в 16:00 участники московского областного отделения движения «Юнармия» отправятся на экскурсию в Государственный музей спорта, которую проведет олимпийский чемпион Александр Легков — российский лыжник, заслуженный мастер спорта РФ, начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Подмосковья», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что участников встречи ждет увлекательный рассказ Легкова о победе на домашних Олимпийских играх в одной из сложнейших дисциплин лыжного спорта, а также интересные истории о тренировочных буднях профессионального спортсмена.

Гости встречи смогут задать спортсмену свои вопросы, а по окончанию встречи получат автограф чемпиона и памятное фото с ним в белом зале Государственного музея спорта.