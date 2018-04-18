Танцоры из Некрасовки отличились на массовых соревнованиях

Начинающие танцоры — обучающиеся спортивного клуба «Олимпия» из школы № 2089 района Некрасовка 14 и 15 апреля приняли участие в соревновании по массовому спорту.

«В категории Н3 Анастасия выиграла кубок Польки и заняла второе место в кубке «Ча-ча-ча». Вероника У. стала финалисткой кубка «Польки». А самая младшая спортсменка — Лукерья С. (5 лет) — стала финалисткой кубка «Ча-ча-ча» и набрала высший балл в аттестации», — уточняется в сообщении школы.

Кроме того, в категории Н4 Вероника Ш. стала финалисткой в кубке «Джайва», а в категории Н6 Анна Т. выиграла кубок «Венского Вальса» и взяла серебро в категории «Леди 6 танцев». (вт)