Победителем самой протяженной в мире гонки на собачьих упряжках стал каюр с Камчатки

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Камчатский каюр Валентин Левковский стал чемпионом самой протяженной в мире гонки на собачьих упряжках «Берингия-2018». Он первым пришел к финишу 25-го этапа в контрольный пункт «Марково», сообщили ТАСС в четверг в оргкомитете гонки.

"Для пятикратного участника «Берингии» Валентина Левковского это третья победа. По количеству наград высшей пробы Валентин уже догнал своего отца Николая Левковского", — отметили в оргкомитете. Серебряным призером стал каюр из Москвы, дебютант «Берингии» Вячеслав Демченко. Третье место — у камчатского каюра Андрея Семашкина

По результатам гонки чукотский каюр Геннадий Томилов стал обладателем первой премии в номинации «За верность традициям Севера».

В финальный день каюры преодолели 96 километров пути. В каждой из контрольных точек гонки спортсменов торжественно встречали жители сел, устраивали для них концерты, угощали деликатесами. Проведению гонки постоянно благоволила погода, практически все этапы прошли в запланированные сроки. Однако в ходе седьмого этапа разыгралась сильная пурга, гонщикам пришлось ночевать в тундре.

19 апреля участников гонки доставят самолетами в Петропавловск-Камчатский. 20 апреля в краевой столице пройдет торжественное награждение и чествование каюров.

Гонка стартовала 11 марта в селе Мильково Камчатского края. На старт заезда вышли 15 каюров, к финишу дошли 11. За 25 этапов участники «Берингии-2018» прошли 2101 километр. Это мировой рекорд.