Россия может на 5 лет получить финал женского Кубка мира по прыжкам с трамплина

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) в мае на конгрессе организации в Греции будет утверждать календарь женского Кубка мира по прыжкам с трамплина.

В марте исполком FIS принял решение впервые в истории провести финал Кубка мира-2018/19 в Пермском крае — в Нижнем Тагиле и Чайковском. В случае окончательного положительного решения на майском конгрессе Россия будет принимать финал женского Кубка мира в ближайшие пять лет, сообщают организаторы соревнований.

Российские соревнования получили название «Русский тур „Синяя птица“ и представляют собой проведение двух финальных этапов в России, с переездом из одного города в другой. 16-17 марта 2019 года соревнования примет Нижний Тагил, а после этого спортсмены переберутся через уральский хребет в город Чайковский, где 23-24 марта будет определён победитель финального тура.

»Для нас особая гордость. Главная награда в мировых женских прыжках на лыжах с трамплина — «Большой хрустальный глобус», будет вручён именно в Чайковском в марте 2019 года. Нам уже доверяли соревнования серьезного уровня, но турнир такого статуса по прыжкам на лыжах с трамплина нам предстоит принять впервые», — рассказала заместитель председателя правительства Пермского края Ирина Ивенских.

Ожидается, что гостям турнира будет представлена масштабная туристическая программа по краю, также спортсменки посетят гала-вечер в Пермском театре оперы и балета имени П. И. Чайковского.