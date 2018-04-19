Минспорт Удмуртии посетила президент Федерации лыжных гонок России и легенда отечественного спорта Елена Вяльбе

Сегодня утром в Удмуртию прибыла президент Федерации лыжных гонок России и легенда отечественного спорта Елена Валерьевна Вяльбе

В рабочем графике президента ФЛГР встреча с Главой Удмуртской Республики, визит в Минспорт региона, участие в заседании тренерского совета Федерации лыжных гонок Удмуртской Республики. В середине дня состоялась пресс-конференция с участием Заслуженного мастера спорта СССР и России, трехкратной олимпийской чемпионки, 14-кратной чемпионки мира, пятикратной обладательницы Кубка мира Елены Вяльбе.

В начале дня почетная гостья провела рабочую встречу в Минспорте Удмуртии, на которой вместе с и.о. министра спорта региона Натальей Владимировной Гольцовой, известной лыжницей и олимпийской чемпионкой Тамарой Ивановной Тихоновой , выдающимся лыжником Максимом Вылегжаниным , а также старшим тренером сборной команды РФ и УР по лыжным гонкам Олегом Орестовичем Перевозчиковым обсудили вопросы совершенствования работы спортивных школ республики и системы подготовки спортсменов в целом. На совещании были затронуты темы строительства спортивных объектов в рамках софинансирования, проблемы эффективного поиска спонсорской помощи. Особое внимание было уделено теме создания достойных условий для юных спортсменов. В рамках встречи и.о. министра спорта Удмуртской Республики рассказала Елене Вяльбе о видах спорта в регионе, приоритетных направлениях и состоянии дел в целом по республике. Стороны обсудили вопросы развития спорта в стране в целом и в субъектах федерации.

В рамках заседания тренерского совета Федерации лыжных гонок УР участники обсудили проблемы организации спортивных мероприятий, формирования и корректировки календаря спортивных событий, подняли вопрос по детской специализации в лыжных гонках и разработке стандартов. Участников также интересовали вопросы, связанные с модернизацией СОЛК им. Г. А. Кулаковой, созданием ЦСП по лыжным гонкам в регионе на примере других республик, обсудили темы строительства лыжных баз в сельской местности, их концепции развития и степень загруженности.

Немаловажная часть беседы была посвящена транспортным перевозкам спортсменов к месту проведения спортивных мероприятий, а также вопросу заработной платы тренеров в сельской местности.