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Тереза Йохауг: «Горжусь собой. Я пережила это»
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Тереза Йохауг: «Горжусь собой. Я пережила это» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Норвежка Тереза Йохауг эмоционально выступила после снятия с нее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она впервые выступила перед прессой после истечения срока отстранения.
— Я горжусь собой, — цитирует Expressen Йохауг, которая не сдержала слез. — Я пережила это. Была вне соревнований. Это было тяжелое время, было много слез и бед. Мне приходилось искать мотивацию. Однажды я ее потеряла, но мои близкие мне помогли. Это была только моя личная ответственность. Я взяла ее на себя и понесла наказание.
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