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В Тольятти пройдет легкоатлетический марафон
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В Тольятти пройдет легкоатлетический марафон 

Волга Ньюс 3 часа назад
Выйти и преодолеть дистанцию можно и в личном, и в командном зачете. Предусмотрены дистанции 6 км 800 м, 21 км 97,5 м, 42 км 195 м., сообщает министерство спорта Самарской области.
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