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Кавунов отправлен в отставку
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Тренер сборной России по фристайлу Кавунов отправлен в отставку, его сменил Понгильский 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика Дмитрий Кавунов отправлен в отставку с занимаемой должности, на этот пост назначен Александр Понгильский. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.
Кавунов работал на должности старшего тренера с 2010 года. Понгильский является личным тренером Ильи и Максима Буровых.
"Старшим тренером сборной команды по акробатике назначен Александр Понгильский, а Дмитрий Кавунов освобожден от должности. В ближайшее время новый тренер даст предложения по составу тренерского штаба на ближайший четырехлетний цикл", — сказал президент Федерации фристайла России.
Курашов также отметил, что до 1 мая произойдут изменения и в тренерских штабах по другим дисциплинам.
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