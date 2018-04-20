Тренер сборной России по фристайлу Кавунов отправлен в отставку, его сменил Понгильский

Старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика Дмитрий Кавунов отправлен в отставку с занимаемой должности, на этот пост назначен Александр Понгильский . Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. Кавунов работал на должности старшего тренера с 2010 года. Понгильский является личным тренером Ильи и Максима Буровых. "Старшим тренером сборной команды по акробатике назначен Александр Понгильский, а Дмитрий Кавунов освобожден от должности. В ближайшее время новый тренер даст предложения по составу тренерского штаба на ближайший четырехлетний цикл", — сказал президент Федерации фристайла России. Курашов также отметил, что до 1 мая произойдут изменения и в тренерских штабах по другим дисциплинам.